Учёные провели проверку лекарства от редкого наследственного заболевания

Предложенный медикамент увеличивает отрезок времени от одного приступа до другого при заболевании. Чуть менее, чем в половине случаев, он может их и вовсе прекратить.

Речь идёт о наследственном ангионевротическом отёке (НАО). Это болезнь, при которой на теле проявляются сильные отёки из-за неконтролируемых внутренних реакций в крови. По словам специалистов из Франкфурта-на-Майне, полностью избавить пациентов от боли благодаря такому лекарству не выйдет. Однако теперь это хотя бы не смертельная угроза. Заболевание является редким, однако может встречаться и у молодых людей, и у лиц «за 50».

Проверяли медикамент на 77 больных одной из немецких клиник. Кодовое название препарата – BCX7353. Участники одной из групп регулярно принимали капсулы, проглатывая их. Результат превзошёл все ожидания. Проведённый эксперимент, кроме пользы самого лекарства для помощи страдающим от НАО, показал ещё и, что лучшим методом приёма лекарств являются капсулы. Это оказалось удобнее, чем пить таблетки или применять инъекции.