Ученые выявили универсальное средство от рака

Ученые протестировали новый препарат от рака, который успешно прошел проверку и претендует стать эффективным средством против онкологического заболевания разных форм.

В испытании 147 пациентов принимали участие для оценки эффективности препарата. Новое лекарство, как объясняют ученые, без препятствий проникает в клетку и убивает рак. Такие зоны поражения раком, как шейка матки, мочевой пузырь, эндометрия, яичники, пищевод и другие показали наиболее значимый отклик на действие препарата. Исследование показало, что у 27% болеющих онкологией в зоне мочевого пузыря, состояние стало более стабильным.

Также на сегодняшний день, у препарата имеется ряд побочных эффектов, но ученые все же продолжат работать над улучшением именно этого лекарства для применения в других областях тела, пораженные раком.