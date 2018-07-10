Армянские исследователи сообщили о разработке препарата от рака

Исследователи из Института молекулярной биологии в Ереване прибегли к использованию электронного ускорителя для разработки нового лекарства, которое сможет вылечить онкологические заболевания.

В целях безопасности первые тестирования препарата проводят на крысах. Грызунам в бедро вводят препарат с дозой облучения электронным пучком, и в результате уже через полтора месяца грызуну ставят диагноз – рак кожи. А чтобы животное не страдало, ученые используют короткие волны линейного ускорителя частиц для борьбы с раком.

«Электронный пучок легко фокусировать и преимущество наших приборов в том, что фокусировка может быть максимально точной», – сообщает сотрудник Института молекулярной биологии Элина Аракелова.

Сейчас исследователи стараются достичь максимально точной дозировки облучения электронным пучком, чтобы воздействие препарата восстанавливало поврежденные клетки, не задевая здоровые.

Помимо разработки лекарства от рака, исследователи используют электронный ускоритель для создания лекарства от старения. Ученые считают, что процесс старения можно остановить и приводят в доказательство – крыс, у которых повысилась антиоксидантная система после того, как их накормили экстрактом железы виноградной улитки.

Армянские ученые продолжают исследования и уверяют, что уже через полгода они достигнут первого результата.