Потенциальный рак задолго до постановки диагноза сможет показать новый вид анализа крови

Ученые из Великобритании и Израиля предложили новый вид диагностики потенциального рака почек задолго до его возникновения.

Речь идет об установке на этапе диагностирования максимально высоких концентраций биомаркера KIM-1 (молекулы повреждения почек-1).

В проводимых исследованиях принимали участие 380 человек. У половины из них были подозрения на рак, оставшаяся половина - были здоровыми. При этом обе группы были одинакового возраста, веса и имели примерно одинаковые вредные привычки.

В результате выяснилось, что у первой группы концентрация данной молекулы в крови была выше практически в два раза, чем у здоровых людей.

Исследователи отмечают, что у людей с прогрессирующим раком почек очень высокая смертность. Таким образом данное открытие поможет спасти сотни жизней, ведь на ранней стадии обнаружения этой болезни, она еще может поддаться эффективному лечению.

Не так давно стало известно, что ученые из Мельбурна, совместно с группой онкологов и генетиков, нашли лекарство для полного усыпления раковых клеток. Состав препарата на сегодняшний день еще не оглашен, но уже сообщается, что данный метод будет более эффективен в борьбе с раком и, кроме этого, не будет обладать таким «букетом» побочных эффектов, как применяемые лучевая и химическая терапии.