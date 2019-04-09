Учеными найден новый способ диагностирования на ранней стадии рака мочевого пузыря

Российские ученные, совместно со своими португальскими и французскими коллегами, разработали новый способ диагностирования рака мочевого пузыря при помощи теста, выявляющего фрагменты мутационной версии гена TERT.

Метод позволяет диагностировать рак на всех стадиях развития, в том числе и на самой ранней.

Фрагменты гена вместе с обрывками ДНК были обнаружены в крови, моче и новообразованиях пациентов. На основе полученных данных создан метод одноклеточного анализа, позволяющий находить в биологическом материале фрагменты дизоксирибонуклеиновой кислоты, сигнализирующей о наличии заболевания. Точность метода очень высока, даже одна мертвая раковая клетка среди сотен здоровых, не останется незамеченной.

В структуре онкологических заболеваний в России рак мочевого пузыря находится на 8-м месте среди мужчин и 18-м среди женщин. Больше всего от этого заболевания страдают мужчины в возрасте от 50 до 80 лет. Уровень смертности – от 3% до 8,5%.