Экологическое топливо из соломы и палок изобрели ученые

Над созданием высокоэгологичного топлива в настоящее время работают Новосибирские ученые. Уже сейчас известно, что новый вид топлива будет более экономичным, чем ныне используемые.

Разработкой занимается Институт катализа им. Борескова. Учеными разработана специальная добавка, которая при добавлении в обычный бензин улучшает его обычные свойства. Добавляемый элемент (фурфулол) удается получить благодаря тепловой переработке сельскохозяйственных отходов, обыкновенной смолы и древесины, вместе с серной кислотой. Кроме этого фурфулол - это производное вещество при производстве некоторых антимикробных препаратов.

Окончательный комплекс свойств, получаемый от добавления такой добавки в бензин до конца не изучен. Однако, уже сейчас известно, что такое топливо станет более экологичным - уменьшится его негативное влияние на атмосферу. Также оно позволит уменьшить общий расход, и увеличит морозоустойчивость бензина.

С учетом последних исследований, где выяснилось, что электрокары Tesla оказались едва ли не более вредными, чем авто с бензиновыми двигателями, вопрос с улучшением топлива остается всё еще актуальным.