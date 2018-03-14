Чип-имитатор человеческого мозга поможет найти планеты, подобные Земле

Ученые американского института создали чип на основе устройства мозга человека. Это первый этап на пути создания нейронной сети, которая сможет работать по его подобию.

Ранее уже предпринимались попытки искусственной имитации работы мозга, но не удавалось создать электронный алгоритм, способный справиться с настолько масштабной маршрутизацией. При новой попытке ученые вместо электричества для передачи сигналов используют свет. Такое решение значительно ускоряет процессы и позволяет решать более сложные задачи, идентифицировать образы и проводить быстрый анализ полученной информации.

После планируемых учеными усовершенствований, подобные чипы смогут помочь человечеству в поиске новых планет, аналогичных по своим свойствам Земле, а также ускорить работу интуитивных систем управления для автономной техники.

В июне этого года ученые Массачусетского технологического института презентовали интуитивную систему управления роботами. Достаточно мозговых волн человека и жестов, чтобы можно было влиять на действия машины. Система представляет собой шлем с датчиками для головы и браслет на руку. Соответственно, шлем отслеживает сигналы мозга, подаваемые человеком, а браслет - сокращения мышц руки.