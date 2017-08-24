Насекомые определяли запах с момента эволюции

Профессор энтомологии из штата Иллинойс Хью Робертсон и его коллеги из США обнаружили геном, который помогает насекомым определять запахи.

Ранее ученые сделали вывод, что этот геном присущ только летающим насекомым, так как он помогает им в полете.

Группа исследователей провела анализ шести разновидностей насекомых: Collembola, Diplura, Archaeognatha, Zygentoma, Odonata, Ephemeroptera. Результат эксперимента выявил, что исследуемый геном был уже давно развит у насекомых, и он не только помогает определять запахи, но и помогает насекомым идентифицировать врагов, находить пищу и, к сожалению, людей, что приводит к распространению болезней и инфекций.

Это исследование подтвердило гипотезу о том, что способность воспринимать запахи была развита с момента эволюции насекомых на поверхности, а не являлась особенностью для помощи при полёте.