Полные люди болеют гриппом дольше

Исследователи из Мичиганского университета заявили, что люди, страдающие избыточным весом, болеют гриппом дольше, чем другие больные.

Ранее было доказано, что организм полных людей имеет больше шансов получить осложнение гриппа, которое, в свою очередь, может привести к смерти.

Сотрудники Мичиганского университета провели исследование, в котором приняли участие 1800 человек. Результат показал, что люди с избыточным весом, в сравнении с другими участниками, продержали в себе вирус гриппа А на 42% дольше. Полному человеку в среднем нужно 5,23 дня, чтобы прогнать вирус – это больше на 36 часов, чем понадобится человеку с нормальным весом.

Ученые считают, что вопрос ожирения и его профилактики должен быть более тщательно рассмотрен. Только в России на сегодняшний день на все население приходится 55% полных людей. Уровень полных подростков, по сравнению с данными 2011 года, поднялся и составляет – 6%. Среди взрослых людей – 42%, а среди пожилых – 77%.