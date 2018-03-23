Пиво дает организму полезные вещества

В последние годы ученые стали все больше уделять внимание алкогольным напиткам, проверяя их состав на наличие полезных и вредных веществ. Так, американские ученые доказали, что употребление пива в определенных количествах не вредит организму, а наоборот – приносит пользу.

К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента и доскональных исследований. Конечно, они не предлагают пить пиво в неимоверных количествах, так как это действительно навредит организму. А вот если изредка выпивать мужчинам по 0,5 литра, а женщинам – 0,25 литра, то организм получит достаточно протеина и витамина B.

Помимо этого, ученые добавили, что при употреблении пива шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний становится ниже, так как в нем содержится достаточное количество фосфора, кальция, натрия и селена, которые считаются одними из важнейших элементов для внутренних процессов организма.