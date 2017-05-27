Крепость, построенная около 3 тысяч лет назад, обнаружена в Румынии

Сообщается, что это крупнейшее сооружение, найденное на сегодняшний день.

Находка была обнаружена в городе Сэнитана, учеными-археологами из Германии и Румынии. По словам ученых, это оборонительная крепость, поражающая своими размерами. Ее площадь составляет около 89 гектар. В свою очередь знаменитая крепость поселения Троя составляла всего 29 ГА.

Примерный период строительства крепости - 14 век, до н,э. (бронзовый век). Строения крепости возведены из дерева и глины. Также на территории обнаружен большой дворец, площадью застройки 4000 кв. м. Территория крепости была защищена глубоким рвом, а также земляным валом.

Известно, что раскопки в данном месте ведутся на протяжении 9 лет и спонсируются Германией. Планируется продолжение работ еще в течение трех лет - сейчас проведена только их треть.

Власти сообщают, что в дальнейшем на территории раскопок будет открыт музей.

На днях стало известно о том, что при строительстве дороги в Египте была найдена новая статую Сфинкса. Извлекать найденный артефакт из земли в настоящее время не решаются из-за риска ее разрушения.