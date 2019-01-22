В сирийском замке крестоносцев обнаружена тайная комната

В замке Крак-де-Шевалье, когда-то принадлежавшем ордену госпитальеров, обнаружена комната. Для археологов это стало настоящим сюрпризом. Неизвестно, для каких целей она использовалась. Возможно, для хозяйственных нужд, потом по непонятной причине вход в нее заложили.

В каменной кладке замка тайная комната была обнаружена совершенно случайно. О ее наличии никто и не догадывался. Археологи пытаются разгадать, кто замуровал вход в комнату и сколько времени она скрыта от человеческих глаз.

У крепости тысячелетняя история. Она периодически оказывалась то в одних руках, то в других. Здесь хозяйничали курды, крестоносцы, арабские султаны, снова крестоносцы и опять султаны.

Перед крестоносцами здесь располагался гарнизон эмира Алеппо, в него входили курды. Рыцари брали замок дважды, в 1099 и в 1110 годах.

В 1142 году после того, как триполитанский граф Раймунд II передал замок ордену госпитальеров, в сооружение были внесены значительные изменения. Сильно увеличилась толщина стен, она стала достигать 30 метрров.

После этого крепость стала неприступной, ее осаждали много раз, но все безуспешно. Крепость была взята в 1278 году обманным путем. Мусульмане использовали фальшивое письмо, в котором граф Триполи якобы приказывал гарнизону сдаться.

Предпоследними, кто находился в стенах этой крепости, были боевики "Ан-Нусры". Замок расположен в 65 километрах от Хомса. Это самое сохранившееся и самое известное сооружение в этих краях.

Сегодня крепость Крак-де-Шевалье внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это был и есть музей. Война стала поводом к тому, что пришлось ломать кладку. Обнаружение комнаты было чистой случайностью. После освобождения крепости от боевиков пришлось разобрать обломки и расчищать коридоры. В этот момент и был обнаружен проем в стене.

Выдвинуто несколько версий по поводу ее назначения. По одной, здесь была прачечная или готовили вино. Об этом говорят каменные чаши, замурованные в полу. Но это пока одни предположения. Только после исследований и проведенных экспертиз станет ясно назначение комнаты.

К сожалению, в наши дни замок оказался в центре боевых действий. Войска Сирии постарались выбить боевиков аккуратно, стараясь не разрушить памятник архитектуры. Крепость цела, правда, есть локальные разрушения. Работы по восстановлению продолжаются.