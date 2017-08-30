Новый сценарий апокалипсиса представили ученые

По мнению ученых, в недалеком будущем Солнце может просто вывернутся наизнанку, что приведет к гибели Солнечной системы.

Испанские ученые выяснили, что за 20 тысяч лет звезды переходят из размеров гигантов в размеры так называемых белых карликов. В процессе их ядро значительно уменьшается, температура падает, а внешние слои, напротив, расширяются, что приводит к значительным пульсациям и выбросам газа на поверхность. Светила как бы выворачиваются наружу. Таким образом, в последние мгновения своей жизни звезды в результате мощных толчков превращаются лишь в планетарные туманности.

Не так давно такая трансформация произошла с одной из звезд созвездия Змеи. Астрофизики обнаружили, что центральная звезда созвездия исчезла, оставив вместо себя лишь лишь слои газа и пыли. По мнению астронома Мартина Герреро, такая судьба может настигнуть и Солнце, т.к. по своим массе и размеру оно практически не отличается от этой звезды. А это, в свою очередь, приведет к гибели всей Солнечной системы.

В скором времени жители Земли могут наблюдать частичное затмение Солнца. Это произойдет 11 августа в 11:40 по Московскому времени. Продлится практически час, до 12:51. В максимальной фазе затмения Солнце закроется тенью от Луны практически на две трети.