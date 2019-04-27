«Она воскресла из ада»: Российские астрономы открыли вновь появившуюся звезду

Видимо, она смогла появиться после того, как слились две давно погибшие звезды. Вселенная продолжает удивлять.

Российские астрономы, работающие в Московском госуниверситете, вместе с германскими коллегами из Бонна открыли вновь появившуюся звезду.

Объект является необычным тем, что произошёл, судя по всему, из двух давно скончавшихся в космосе тел.

Первоначально астрономы обратили своё внимание на появление газовой туманности, в центре которой была очень яркая звезда. Ей дали название J005311.

Она находится от земли на расстоянии 10 тысяч световых лет по направлению к созвездию Кассиопеи.

Учёные сразу обратили внимание на то, что этой туманностью испускается, практически, одно инфракрасное излучение. Видимый свет она давать не должна.

Однако, это произошло. Следовательно, новый объект должен отличаться необычным своим происхождением.

В результате исследований, учёные пришли к заключению, что полученный эффект был вызван слиянием двух звёзд, которые на протяжении миллиардов лет вращались рядом друг с другом. Уже в ближайшем будущем их нахождение во Вселенной может окончательно прервать мощный взрыв.

Германские астрономы занялись анализом спектра излучения, которое стала испускать туманность с новой звездой. В результате этого, оказалось, что новый объект не имеет ни гелия, ни водорода, что является характерным для белых карликов.

Звёзды, которые похожи на наше Солнце, генерируют энергию, производя ядерный синтез водорода. Когда он заканчивается, начинается сжигание гелия. Когда и тот подходит к концу начинается их остывание и превращение в белых карликов.

В обычном случае, на этом заканчивается их существование. Звезда J005311 показала совершенно иной пример. Видимо, два погибшие белые карлика смогли слиться и приступить к сжиганию намного более тяжёлых элементов, чем гелий или водород.

Таким образом, новая звезда вновь начала гореть и излучать свет во Вселенной.

Сходные события предполагались и ранее. Однако, они настолько редки, что являются исключительными и до сих пор до конца не понятыми наукой.

Астрономы считают, что во всём Млечном Пути может набраться не более шести таких звёзд.

В Сети уже начали обсуждать эту тему. Пользователи задаются вопросом, если звёзды могут восставать из мёртвых, почему это не может быть свойственным человеку.

Правда, из двух умерших получится, в таком случае, лишь один. И, при этом, совершенно другой.

Однако, таким способом вполне можно решить проблему увеличения рождаемости.