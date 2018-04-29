Создавать портреты людей по словесному описанию научили компьютер

Искусственный интеллект продолжает свое развитие - теперь он может рисовать портреты, читая лишь словесное описание человека.

В основе эксперимента индийского разработчика в области нейросетей, Анимеша Карнивара, лежали только книги и желание понять, сможет ли искусственный интеллект нарисовать портреты литературных персонажей.

Читая романы или рассказы, люди сами представляют образ героев, используя свое воображение. Анимеш собрал описание 400 персонажей и передал их на обработку нейросетям. Первичный результат не понравился инженеру и он продолжил эксперимент. Дальше искусственный интеллект начал создавать уже более похожие на описания портреты людей, однако, они имеют несколько абстрактный вид и нечеткое изображение. Карнивар уверен, что дальнейшая работа над данной программой поможет полиции при создании фотороботов преступников.

В это время американские ученые обучили нейросети баскетбольным движениям. Данную функцию в дальнейшем можно будет применять для создания более реалистичных персонажей видеоигр и других медиафайлов. Планируется, что в дальнейшем нейросети смогут копировать движения не только игроков в баскетбол, но и других спортсменов.