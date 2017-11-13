«Планету» в 12 раз больше Юпитера обнаружили ученые

Ученые обсерватории Нью-Мексико обнаружили странный светящийся объект, по своим габаритам превосходящий Юпитер - самую большую планету Солнечной системы.

По словам ученых, необычность объекта заключается в том, что не смотря на свои огромные размеры и мощнейшую гравитацию, он не привязан ни к какой звезде, а значит по факту не является планетой. Его температура достигает 800 градусов Цельсия, а возраст, согласно предварительным подсчетам, около 200 млн лет.

Изначально объект был определен как планета-карлик, масса которой избыточна для обычных планет, но при этом в ядре не поддерживается синтез водорода, достаточный для ее превращения в звезду.

Сейчас «планета-изгой» находится за пределами Солнечной системы, примерно в двадцати световых годах от Земли. Опасен объект для нашей планеты или нет, в настоящее время учеными не сообщается.

3 августа стало известно, что исследователи нашли метеорит, по предварительным данным самый древнейший в истории человечества. Объект был найден в Мавритании, по своим размерам он не превышает бейсбольный мяч. Однако благодаря его возрасту, ученые могут вернуться к изучению вопроса о возникновении Солнечной системы.