Ученые из Якутии начали выращивание органов человека

Якутские ученые из «Технопарка Якутия» начали разработку искусственных тканей, с помощью которых в дальнейшем планируется генерация человеческих органов.

Технология основана на использовании внеклеточного матрикса - структуры ткани, составляющей основу соединительных тканей, обеспечивающей механическую основу клеток и выполняющей транспортную функцию химических элементов.

Используемый матрикс получают из внутренних органов животных. С помощью специального прибора из этих структур вымываются все клетки. Оставшийся комплекс используется для формирования нового органа, котрый можно будет подсаживать человеку.

В настоящее время ученым уже удалось «вырастить» кожный человеческий покров. Кроме этого, успешно применяются искусственно выращенные клетки-фибробласты, которые помогают в лечение ожогов и обморожений, исключая случаи отторжения.

В декабре прошлого года в Якутии была проведена первая операция по пересадке кожи, выращенной из собственных клеток пациента, получившего ожоговые раны. Сообщается, что такие ткани должны приживаться значительно быстрее и иметь более качественный косметический эффект.