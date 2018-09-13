Передвижной биопринтер может излечить раны и восстановить кожу

Ученые создали мобильную систему биопринтинга кожи, первую в своем роде, которая позволяет печатать двухслойную кожу непосредственно в рану.

По мнению специалистов, биопринтер, заполненный собственными клетками пациента, может быть доставлен прямо к кровати для лечения больших ран или ожогов, печатая кожу слой за слоем, чтобы начать процесс заживления. Этот день не за горами.

Ученые Института регенеративной медицины Уэйк Форест (WFIRM) создали такую мобильную систему биопечати кожи.

Уникальным аспектом этой технологии является мобильность системы и способность обеспечить управление обширными ранами на месте путем сканирования и измерения их для того, чтобы поместить клетки непосредственно там, где они необходимы для создания кожи.

Такая технология особенно важна для хронических незаживающих ран у диабетиков, при ожогах и в районах боевых действий.

Основные клетки кожи, дермальные фибробласты и эпидермальные кератиноциты, легко изолируются от небольшой биопсии неповрежденной ткани и расширяются. Фибробласты клетки, которые синтезируют внеклеточные матрицу и коллаген, играют критическую роль в ране, излечивая внешний слой кожи.

Исследователи продемонстрировали доказательство концепции системы, напечатав кожу непосредственно на доклинических моделях.

Следующим шагом является проведение клинических испытаний на людях. В настоящее время кожные трансплантаты для лечения ран и ожогов являются золотым стандартом, но адекватное покрытие ран часто является проблемой, особенно когда существует ограниченная доступность здоровой кожи. Кожные трансплантаты от доноров - это вариант, но есть риск иммунного отторжения трансплантата и образования рубцов.

С помощью системы биопринтера WFIRM исследователи могли видеть, как новая кожа формируется наружу из центра раны, и это происходило только тогда, когда использовались собственные клетки пациента, поэтому ткани были приняты, а не отвергнуты.

Технология имеет потенциал, чтобы устранить необходимость в болезненных кожных трансплантатах, которые вызывают дальнейшее обезображивание пациентов, страдающих от больших ран или ожогов.

Мобильный биопринтер, который может обеспечить лечение обширных ран на месте, может помочь ускорить оказание помощи пациентам.

В то время как есть другие типы ранозаживляющих продуктов, доступных для лечения ран, они не способствуют непосредственному созданию кожи.