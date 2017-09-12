Блогер объяснил всеобщую связь во Вселенной с помощью карты физики

Физическая наука способна объяснить все во Вселенной, заявил блогер Доминик Валлиман. И создал в Сети масштабную карту физики.

Свой проект Валлиман разместил на хостинге Youtube. На карте охвачены различные аспекты физической науки, начиная от классической, ньютоновской физики, и заканчивая квантовой физикой и философией. При этом автор проекта не забыл показать не только связи между отдельными отраслями физической науки, но и ее координацию с другими дисциплинами. Также на карте присутствует огромная «черная дыра» - область, которую ученым еще только предстоит наполнить новыми физическими открытиями. Именно над решением научных проблем этой области физики работают современные ученые, утверждает автор.

В отличие от множества других научно-популярных проектов, карта Доминика Валлимана доступна в полной версии только за плату. Бесплатно посетители канала могут ознакомиться с урезанным «пробным» вариантом.

Напомним, физик японского происхождения Митио Каку недавно выдвинул теорию, согласно которой всем во Вселенной управляет высший внешний разум по заранее установленным правилам, а случайности в жизни в принципе невозможны. При этом ученый сравнил привычную нам жизнь со Вселенной, показанной в «Матрице». В качестве доказательства своей теории Каку сослался на существование особых элементарных частиц – полурадиальных тахионов.