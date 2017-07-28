Эксперты: Родители могут заразиться депрессией от детей

Эксперты из Северо-Западного университета в Иллинойсе отметили, что в настоящее время несовершеннолетние очень часто говорят о том, что испытывают безнадёжность и печаль.

Это может перейти в такую стадию, когда подросток совсем не захочет что-то для себя делать и жить. Потому, по словам ведущего автора Келси Р. Говарда, очень важно найти способы предотвращения такого исхода. В докладе, который представили во время заседания, проводимого Американской психологической ассоциацией (АПА), учёные отметили, что провели длительный эксперимент с детьми, у которых была депрессия. Они лечили их разными способами в течение нескольких лет, после чего проверяли состояние несовершеннолетних и их отцов и матерей. Оказалось, что родители также стали спокойнее. Негативные эмоции и чувство безнадёжности заражали их, так что излечение наступало, когда и дети начинали улыбаться.

Стоит отметить, что в некоторых странах депрессия даже стала страховым случаем. Например, одна голландская компания готова платить своим клиентам за излечение от нехронических видов этого заболевания – если пациент успешно пройдёт проверку у психологов, работающих при компании.