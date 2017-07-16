Ученые нашли новую «галактическую пустыню» в созвездии Рыб

Американские астрономы обнаружили в созвездии Рыб гигантскую «галактическую пустыню», наличие которой может полностью изменить современные представления об образовании первых галактик во Вселенной.

Как пишет журнал Astrophysical Journal, в огромной сфере диаметром около 500 миллионов световых лет практически нет звезд. По словам доктора Стивена Фурланетто из калифорнийского университета Лос-Анджелеса, астрономы пока не понимают, как столь значительная по размерам область галактики может оставаться пустой. А ее наличие доказывает, что материя во Вселенной далеко не так однородна, как принято считать.

Сейчас ученые все больше склоняются к теории, что распределение вещества во Вселенной похоже на нейронную сеть и выглядит как нити паутины, между которыми есть пустоты. В этих пустотах материя расширяется намного быстрее, чем в других участках пространства. Недавно подобная «пустая» область была открыта и по соседству с нашим родным Млечным Путем. Астрономы уже окрестили ее «Великим Отталкивателем».

Кроме того, команда доктора Фурланетто изучала ультрафиолетовое свечение самых активных звезд, расположенных на расстоянии около 12 миллиардов световых лет в древнейших галактиках. Пытаясь понять неравномерность их свечения, ученые пришли к выводу, что его причиной является неравномерность распределения галактик, а также неизвестные пока процессы или объекты в космосе, которые создают иллюзию того, что одни части Вселенной темнее других.