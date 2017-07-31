Корейские ученые предлагают лечить алкоголизм новой видеоигрой

Исследователи из университета Чун-Янга в Южной Корее заявили, что с помощью разработанного ими метода можно победить и другие зависимые состояния.

Специалисты разработали многоуровневую видеоигру, основная цель которой – помочь пациенту ослабить и даже свести на нет тягу к спиртному. Игру можно успешно закончить лишь в том случае, если пациент выработает добровольный отказ от алкоголя.

На первом этапе игроку предстоит пройти через фазу расслабления с помощью специально подобранных изображений и релакс-музыки. Они нужны, чтобы помочь в борьбе с навязчивыми мыслями. Дальше игроку предстоит посетить виртуальный бар, где каждый отказ от спиртного поощряется дополнительными очками. На последнем этапе игры алкоголику предстоит закрепить в мозгу результаты терапии и осознать пагубность привычки.

Новую игру исследователи опробовали с помощью 12 добровольных игроков. Все они после успешного прохождения всех этапов игры отметили, что тяга к спиртному у них значительно ослабла.

Разработчики уверены, что такой способ терапии может успешно применяться и для коррекции других психических отклонений – зависимостей, фобий и навязчивых мыслей.