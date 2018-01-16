Чай в пакетиках опасен для здоровья

Уровень качества любого пакетированного чая наносит значительный вред организму, доказали медики.

Первая причина в том, что вместо полноценных чайных листов, содержимое чайного пакетика - это их остатки и пыль, оставляемая при обработке чая.

Вторая причина - производство самих пакетиков. При их изготовлении используется материал, содержащий вредные химические вещества: синтетические смолы, ацетон и спирт. Они добавляются для увеличения устойчивости к температурам.

Красители, также добавляемые в наполнение пакетиков, являются третьей причиной. Для того, чтобы проверить, есть ли в чае красители, можно опустить пакетик в холодную воду. Краситель , соответственно, окрасит ее.

Ароматизаторы, наравне с красителями, также содержат вредные химические элементы, содержащие токсины. Они могут привести к проблемам с печенью, развитию рака и бесплодию.

И последняя причина, по которой не рекомендуется пить чай, заваренный из пакетиков - его несвежесть. Для производства такого чая никогда не применяют свежесобранные листы, а используют «второсорт», который делает бессмысленным употребление такого напитка. Этот чай не только не оказывает никакого тонизирующего эффекта, но и оказывает пагубное влияние на организм.

Напротив, употребление настоящего черного и зеленого листового чая поддерживает здоровье и предотвращает многие опасные заболевания. В таком чае, так же как и в яблоках, апельсинах и луке, содержится вещество рутин, которое предотвращает образование сгустков крови и поддерживает прочность сосудов, что в целом защищает организм от образования тромбов.