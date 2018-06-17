Муравьи научат автомобили не создавать пробки

Результатом исследования поведения муравьев стала математическая модель, внедрение которой в дальнейшем сможет помочь избежать образование пробок на дорогах.

Учеными США и Германии проведено исследование поведения этих насекомых. Выяснено, что при рытье узких ходов под землей, муравьи, натыкаясь на встречный поток, который несет вырытый грунт на поверхность, отступают, пропуская его. Муравей видит, что дорогу ему преграждают другие насекомые, отступает назад, давая им проход, а уже потом продолжает свое движение. Таким образом, время выигрывают муравьи обоих потоков, по принципу «тише едешь - дальше будешь».

На основе своих наблюдений ученые написали математических алгоритм для грузовых роботов, которые до этого не умели уступать друг другу путь. Способ копания, при котором роботы могут отступить назад и подождать, оказался так же более эффективным, чем тот, при котором они просто ломились вперед.

Ученые надеятся, что при совершенствовании этой модели, в дальнейшем такой алгоритм можно будет внедрить как в беспилотные автомобили, так и в те, которыми управляют люди, для избежания пробок на дорогах в часы-пик.

А пока ученые-исследователи ищут альтернативные варианты борьбы с пробками. Так, ученые Германии предложили водителям вносить плату за пользование автодорогами. Плата будет взиматься в зависимости от величины загрузки дорог в текущий момент времени. По мнению ученых, такая система поможет снизить количество выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу во время стояния автомобилей в заторе, а также в целом разгрузит дороги.