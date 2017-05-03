Ученые: найденная в океане пирамида могла быть построена атлантами

Аргентинец Марсело Изагуста, просматривая видео на Google Earth, случайо обнаружил в Тихом океане загадочную пирамиду, ставшую предметов жарких споров в научной среде.

Дело в том, что известный уфолог Скотт Уоринг тут же заявил, что древние люди не смогли бы построить такое сооружение, а значит, оно было возведено инопланетянами. Он назвал это открытие фундаментальным даже без учета гипотезы, что объект на океанском дне может оказаться инопланетным кораблем, опустившимся в море.

Однако позже специалисты выдвинули другую гипотезу происхождения пирамиды. Они не исключают, что 18-метровое строение могли возвести жители легендарной Атлантиды, которую человечество пока так и не смогло отыскать. Свидетельства, оставленные об этом островном государстве Платоном и другими античными авторами, ничем не помогли в поисках страны атлантов.

Согласно античным источникам, Атлантида была могущественным и богатым островным государством, жители которого вели свой род от бога морей Посейдона. Однажды Зевс разгневался на ее жителей, за одну ночь Атлантида затонула в океане.