Стала известна причина сокращения жизни человека

Продолжительность жизни человека сокращается больше, чем на год, в результате катастрофичного загрязнения атмосферы. Человечество убивает себя своим же воздействием.

Ученные США провели исследования влияния качества воздуха и экологии в целом на продолжительность жизни людей почти в 190 странах. Согласно результатам исследования, антропогенное воздействие на атмосферу обрезает среднее число прожитых лет практически на 15 %.

Твердые частицы (PM2.5), содержащиеся в воздухе, проникая и накапливаясь в легких, могут, помимо заболеваний дыхательных органов, увеличивать риск заболеваний сердца, сосудов, а также онкологии.

При этом наиболее опасная ситуация в настоящее время в Индии и Китае, где каждый год умирает около 1 млн людей из-за накопления в легких твердых частиц.

Одновременно с этим учеными Испании доказано, что проживание рядом с парками и садами сокращает вероятность возникновение рака. В исследовании принимали участие около 3,6 тыс женщин, у половины из которых был поставлен диагноз рака молочной железы. Таким образом ученые обнаружили прямую связь между местом проживания (удаленности от парковых зон) и вероятностью возникновения онкологического заболевания.