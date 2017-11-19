Точную дату конца света знал еще Исаак Ньютон

Конспирологи нашли и расшифровали дневники Исаака Ньютона. Согласно его расчетам, конец света случится на Земле в 2060 году, но будет означать немного другое.

Ньютон пытался познать истину через Библию. В ходе своих раздумий и подсчетов ему удалось определить год конца света на нашей планете - чуть более, чем через 40 лет. Однако, это не будет означать катастрофу, в результате которой исчезнет всё живое. По его словам, в это время начнется «новая эпоха». «В 2060 году Бог вернется к людям и начнет править на протяжении 1000 лет», - пишет Ньютон в своих дневниках.

До этого десятки ученых пытались предсказать даты апокалипсиса. Это были всевозможные версии, ни одна из которых на текущий день не сбылась. Сотрудники одного из институтов Кембриджа заявили, что новый апокалипсис начнется уже через два года, в 2020м. Это будет своеобразной точкой отсчета, когда у жителей планеты начнутся проблемы с пресной водой, которые с каждым годом будут всё более усугубляться. Участятся случаи природных катаклизмов, и в итоге человечество погибнет в результате многочисленных извержений вулканов. Всё это показано в созданной ими компьютерной модели.

Кроме этого, учеными обнаружен новый предвестник глобальной катастрофы: в Гренландии начал таять старейший и самый прочный ледник, который до этого считался незыблемым.