СМИ: в работах Ньютона расшифрована дата «перезагрузки» Земли

Как сообщает британская Daily Star, исследователи изучали записи великого физика более 40 лет, прежде чем сумели разобраться в оставленной им информации о приходе «новой божественной эры».

Флориан Фрейштетер, автор новой книге об Исааке Ньютоне, утверждает, что автор законов механики и тяготения долгие годы изучал Библию. Ньютон якобы был уверен, что в этой книге содержатся прямые указания на будущее человечества и пытался их расшифровать. В результате ученый пришел к выводу, что человечество должно пережить катастрофу апокалиптического масштаба, после которой на Земле произойдет «перезагрузка» и наступит новая, «божественная» эра.

Исследователь говорит, что выводы своих теологических изысканий Ньютон записал в работах, подписанных Иегова Санктус Унус. Назвал он и предполагаемую дату нового апокалипсиса – он произойдет не раньше 2060 года. Правда, великий ученый не оставил указаний на то, что станет его источником - природный катаклизм, масштабная война либо другие планетарные беды.