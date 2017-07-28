Йогурты опасны для здоровья людей, - к такому выводу пришли ученые

Согласно исследованиям ученых из США, переизбыток бактерий-пробиотиков в организме людей приводит к рассеянному вниманию и проблемам с концентрацией.

В исследовании участвовало около тридцати человек, страдающих кишечными расстройствами, такими как: вздутие живота, метеоризм и другие. В результате исследований установлено, что более 20 людей из данной группы, жалующихся на помутнение рассудка и пониженную концентарцию, усиленно принимали пробиотики в составе йогуртов.

В их кишечнике в большом количестве были обнаружены бактерии, а также выявлено повышенное содержание D молочной кислоты. Определенно, что именно эти микроорганизмы вызывают выработок молочной кислоты D, которая и способствовала снижению внимания. В течении нескольких часов после употребления кисломолочного продукта люди не могли полноценно концентрироваться.

Не так давно ученые США пришли к заключению, что детские фекалии могут быть источником полезных пробиотиков. Речь идет о возможности справиться с такими проблемами, как ожирение, сахарный диабет, расстройства ЖКТ и некоторыми формами онкологии. Такие пробиотики меняют биомы кишечника и улучшают производство короткоцепных жирных кислот.