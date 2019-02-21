Употребление большого количества клетчатки может улучшить методы лечения рака

То же самое нельзя сказать о приеме пробиотиков, считают исследователи.

По словам специалистов, диеты с высоким содержанием клетчатки могут помочь типу иммунной терапии лучше работать против опухолей.

То, что вы едите, может повлиять на то, насколько хорошо иммунная терапия работает против рака. Употребление высоковолокнистой пищи может сделать терапию более эффективной, но прием пробиотиков может вызвать обратный эффект.

Исследователи осмотрели людей с раком кожи меланомы, которые получали вид блокадной иммунотерапии PD-1. Те, кто ел пищу с высоким содержанием клетчатки, в пять раз чаще останавливали рост или уменьшали опухоли, чем те, кто сидел на диетах с низким содержанием клетчатки, сообщили исследователи из Американской ассоциации исследований рака.

Пробиотические добавки — таблетки или пищевые добавки, которые, как предполагается, содержат полезные бактерии, на самом деле уменьшили разнообразие микробов в кишечнике больных раком, как обнаружили исследователи.

Только около 20-30 процентов онкологических больных видят, что их опухоли перестают расти или уменьшаться с помощью блокадной иммунотерапии PD-1. Специалисты ранее определили, что бактерии в семье Ruminococcaceae, похоже, улучшают реакцию на лечение, но исследователи не знали, почему у некоторых людей больше этих полезных бактерий, чем у других.

Диета - это один из способов изменения микробиома человека, коллекции бактерий, грибков и других микробов. Исследователи из Онкологического Центра доктора Андерсона в Хьюстоне опросили 113 человек с меланомой по поводу их диеты, включая использование пробиотиков, и собрали образцы кала у каждого участника.

Специалисты обнаружили, что у 46 пациентов, которые потребляли наибольшее количество клетчатки, включая фрукты, овощи и цельное зерно, как правило, было больше бактерий, связанных с реакцией на иммунную терапию.

И, на самом деле, эти пациенты имели тенденцию получать положительный эффект от терапии. У участников, которые ели больше обработанного мяса и сахар, было меньше этих бактерий, их опухоли росли, несмотря на иммунное лечение.

Более 40 процентов пациентов заявили, что принимают пробиотики. У многих людей есть представления о том, что пробиотики дают преимущества для здоровья, но для больных раком это не действует. Сейчас ученые готовят доклад о влиянии пробиотиков на иммунную терапию, с которым 2 апреля выступят в Атланте во время ежегодного собрания ассоциации исследований рака.

По мнению специалистов, хотя данные являются предварительными, исследование предполагает, что могут быть способы улучшить иммунотерапию для онкологических больных.

Как считают ученые, даже если употребление большего количества фруктов и овощей не повышает эффективность иммунной терапии, плюс в том, что вы не вредите диетой с высоким содержанием клетчатки.