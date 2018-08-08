Распознавать депрессию по разговору научились нейросети

Созданный учеными искусственный интеллект по «качеству» речи человека сможет определить, страдает ли этот человек от депрессии или у него всё хорошо.

Нейронные сети получили для анализа более сотни записей разговоров, видео, текстовых материалов интервью людей, с различными психическими расстройствами, и примерно столько же - записей разговоров людей без признаков депрессии. В результате собранного «опыта» искусственный интеллект сейчас практически безошибочно сможет определить, находится ли данный человек в депрессивном состоянии, просто послушав его речь.

При этом разговор человека не обязательно должен находиться «в контексте» проблемы. То есть полученному алгоритму не важно, о чем именно говорит человек - тревожные «звоночки» депрессии искусственный интеллект сможет определить при самой отвлеченной беседе человека. По словам ученых, целью их работы было научить нейросети анализировать не то, что именно говорит человек, а то, каким образом он это делает, в какой тональности.

Исследователи и психологи считают, что созданный алгоритм при дальнейших доработках можно успешно использовать, например, для создания мобильного приложения. С помощью него люди, которые не могут или не хотят обращаться к психологам и психотерапевтам, смогут определить свой уровень возможной депрессии и начать работу с ней.

Не так давно ученые установили, что какао - напиток, успешно смягчающий симптомы депрессии. Помимо этого, какао-порошок оказывает полезное влияние на сердечно-сосудистую систему организма, снижая риск инсультов и сердечных приступов, и улучшает работу мозга.