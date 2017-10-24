Ученые предложили «подвинуть» Землю на орбиту Марса

Спасти нашу планету от катастрофы американские ученые предлагают ценой существования Красной планеты.

Эксперты пытаются найти способ, который помог бы спасти Землю от выгорания Солнца. Процесс превращения нашего светила в красного гиганта будет сопровождаться такими катаклизмами, говорят они, которые не оставят человечеству шансов на выживание. Однако специалисты выдвинули идею, которая могла бы спасти Землю от уничтожения – планета должна перейти на другую орбиту. Причем оптимальным новым домом для Земли называют орбиту Марса.

Конечно, для этого нужно изменить орбитальную скорость и преодолеть солнечную гравитацию. А значит, человечество вынуждено будет потратить на решение этой задачи огромные энергетические ресурсы. Кроме того, движение по чужой орбите потребует от Земли изменения и других орбитальных параметров. К примеру, изменится ее скорость и период обращения вокруг светила.

Что касается самого Марса, профессор Роберт Смит и его коллеги предлагают взорвать его. Для этого к пока не освоенной человеком планете нужно будет направить космический корабль, начиненный взрывчаткой.

Сторонники этой теории, однако, не объясняют, что же произойдет с обитателями Земли во время перемещения. Хотя признают, что большинству обитателей планеты все же придется погибнуть. Расчет ученых, видимо, строится на том, что некоторые жизненные формы уцелеют при «переезде» и дадут начало новой эволюции жизни на Земле.