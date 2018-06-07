Ученые научились предсказывать старческое слабоумие за 10 лет до его развития

Канадские исследователи утверждают, что генетическая особенность, связанная с выработкой белка липопротеина Е в организме способна указать на предрасположенность к появлению деменций в старости.

Основными факторами, провоцирующими болезнь Альцгеймера и другие виды деменций, называют возраст и пол человека. Однако исследователи из университета в Копенгагене проанализировали данные о более чем 100 тысячах пожилых людей и заявили, что существует генетическая предрасположенность к старческому слабоумию. Все дело в гене, управляющем выработкой и обменом липопротеина Е. Он встречается в трех разных модификациях, и только одна из них приводит к отложению липопротеина в мозгу. А это провоцирует развитие болезни Альцгеймера.

Также ученые подсчитали, что для людей с описанной вариацией гена риск заполучить деменцию в возрасте 60 лет составляет 7% для женщин и 6% для мужчин; в 70 лет заболеть рискуют уже 16% и 12% соответственно; в 80 лет в группу риска входят 24% женщин и 19% мужчин.

Исследователи уверены, что разработанный ими алгоритм поможет предупредить человека о возможном недуге за 10 лет до проявления его симптомов.