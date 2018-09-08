Американские ученые обнаружили еще одну раннюю мутацию гена болезни Альцгеймера

Сотрудники Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели ряд исследований, связанных с изучением мутации гена, несущего в себе риск заболевания болезнью Альцгеймера.

Кто-то получает в наследство цвет глаз или ямочки на щеках. Кому не так везет, потому что передается из поколения в поколение различные заболевания. Иногда мутация не такие благоприятные, некоторые приводят к болезни Альцгеймера с ранним началом.

Ученые проанализировали генетику нескольких колумбийских семей, в которых члены семейства страдают болезнью Альцгеймера. Это семьи с хорошо документированной историей болезни Альцгеймера с ранним началом из-за мутации в гене PSEN1 (пресенилин).

Специалисты проанализировали их гены на наличие мутаций. И, что примечательно, им удалось обнаружить другую мутацию в том же гене. Для сравнения были взяты два больших по численности отдельных семейства.

Сегодня две колумбийские семьи живут далеко друг от друга, дальнейшие генетические исследования показали, что их мутации возникли на двух отдельных континентах, в двух разных популяциях. Секвенируя геномы, исследователи смогли проследить мутации назад, дополнив свою генетическую работу изучением исторических и демографических записей.

Используя анализ идентичности по происхождению, первая, более многочисленная мутация семьи была прослежена до Испанской империи, и, как полагают, она была привезена в Южную Америку одним основателем, который мог быть конкистадором во время колонизации Колумбии в начале 16-ый век. В то же время мутация PSEN1 второй, меньшей семьи была обнаружена в Африке.

По словам ученых, было четко зафиксировано это, чтобы показать, что мутация имеет африканское происхождение. Эти результаты были подкреплены историей Колумбии: в 16 веке западноафриканцы были завезены в страну в качестве порабощенных людей и, подобно конкистадорам той же эпохи, смешались с местным населением. Фактически, концентрация афроколумбийцев привела к современному созданию департамента Чоко, анклава на западном побережье страны, где проживают преимущественно потомки порабощенных африканцев. Как утверждают ученые, такие генетические мутации не редкость.

По словам специалистов, все мы несем разные мутации. Часто эти ошибки в нашем коде не выживают. У них нет шансов стать частью следующего поколения, возможно, их носители умирают бездетными. В некоторых случаях становится невозможным их воспроизведение. Но в Колумбии в течение тысячелетий динамики численности населения - насилия и привнесенных болезней, вызванных завоеваниями, отливом и притоком населения, смешением, а также изоляцией, эта мутация PSEN1 сохранялась.

С генетической точки зрения 40 лет – достаточно молодой возраст, но уже в нем проявляется болезнь Альцгеймера с ранним началом. Как сообщают ученые, еще в 1997 году была установлена генетическая связь с ранней формой болезни Альцгеймера первой колумбийской семьи. Эта информация дала ученым ценную возможность. С согласия семьи учеными было начато исследовательское сотрудничество.

Специалисты смогли задокументировать прогрессирование симптомов с самых ранних стадий и позже, в результате дополнительных исследований, были проведены клинические испытания препарата, способного остановить болезнь.

По словам ученых, чтобы помешать развитию заболевания, важно знать, какие изменения оно вызывает. Работа с колумбийскими семьями может дать представление, среди прочего, о том, является ли прогрессирование генетической болезни Альцгеймера с ранним началом заболевания одинаковым для всех людей с мутацией PSEN1 или же она специфична для семьи.

Для носителей мутаций PSEN1 это знание может быть чем-то вроде обоюдоострого меча. Объяснение состояния, которое поражает членов их семьи, как только они достигают четвертого десятилетия, может ослабить неопределенность и указать на потенциальное излечение. Но это также может дать этим семьям дилемму, которая может заставить их выбирать между наличием детей со значительной вероятностью наследования генной мутации, которая почти гарантирует деменцию в возрасте 50 лет, или отказаться от рождения детей, понимая, что их ожидает.

По словам ученых, сейчас ими ведется активная работа. Для них важно, какое решение примут люди, зная о наследственности, или они не хотят об этом знать.