Ученые: среди экзопланет в созвездии Водолея есть близкие к Земле миры

Специалисты описали характеристики семи экзопланет, составляющих недавно открытую систему карликовой звезды Trappist-1.

Как пишет журнал Astronomy & Astrophysics, Саймон Гримм из Бернского университета и его команда заинтересовались звездной системой Trappist-1 два года назад, сразу же после ее открытия. Используя данные о вариациях их орбит с нескольких крупных земных телескопов, а также помощью специальные методы астрономического и математического моделирования, ученые смогли точно определить основные параметры входящих в систему карлика планет.

Оказалось, что все планеты системы близки к Земле по плотности и содержат в разных количествах воду – на некоторых мирах ее до 5% общей массы. При этом Земля содержит воду в количестве лишь 0,02% своей массы.

Две ближайшие к светилу планеты – каменистые и окружены плотной атмосферой. Третья планета системы, напротив – самая легкая. Ученые считают, что она, скорее всего, покрыта океаном либо слоем льда, или имеет расширенную атмосферу.

А вот четвертая из экзопланет больше всего схожа с Землей по плотности и другим параметрам. По мнению команды доктора Гримма, у нее больше железа в ядре и возможно отсутствует плотная атмосфера.

Пока что ученым удалось определиться лишь с «физическими данными» экзопланет в системе Trappist-1. Насколько они пригодны для жизни и есть ли на них жизнь, пока остается загадкой.