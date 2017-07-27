Ученые начали разработку лекарства от страха

Клетки мозга, влияющие на уровень тревожности, помогут ученым разработать лекарственный препарат от нервных расстройств, связанных со страхом.

Ученые из Швеции вместе со своими бразильскими коллегами обнаружили клетки мозга, отвечающие за тревожность человека. При определенным воздействии на эти клетки, можно делать человека более храбрым или, наоборот, трусливым. Эти клетки находятся в височных областях полушарий мозга и отвечают за поведенческие особенности человека, с точки зрения риска. Их название оriens-lacunosum moleculare.

Для своих опытов ученые использовали лабораторных мышей и шерсть кошки. Запах кошки вызывал у мышей логичное чувство страха. Во время этой опасности ученые искусственным образом стимулировами OLM-клетки. В результате генерируемые мозговые ритмы мышей начинали соответствовать тем ритмам, которые генерируются животными в режиме безопасности. В будущем, на основе данного открытия, ученые планируют создать препараты, помогающие людям бороться со своими страхами или депрессией. В отличие от распространенных антидепрессантов такие лекарства не будут вызывать побочные действия в виде апатии и т.д.

Ранее было выяснено, что OLM-клетки также реагируют и на никотин. Именно этим можно объяснить повышенную тягу к курению у курящих людей во время большой тревожности.