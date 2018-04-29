Сигналы из далеких галактик помог обнаружить искусственный интеллект

Искусственный интеллект обнаружил неизвестные радиосигналы с источника, расположенного на расстоянии свыше трех миллиардов световых лет от нашей планеты. Результаты проделанной ИИ работы оказались лучше, чем у каких-либо компьютерных алгоритмов.

Ученые одного из Университетов Америки для распознавания и анализа сигналов с неизвестного источника решили применить метод машинного обучения - искусственный интеллект. В результате ИИ идентифицировал свыше 70 источников радио-всплесков из общего потока данных, в то время, как стандартным алгоритмом было получено только 20.

Используемая в исследовании нейросеть называется Listen. Ранее она использовалась только для идентификации изображений. Известно. что выявленные всплески идентифицируются учеными еще с 2007 года. Их длительность составляет всего несколько миллисекунд, но при этом в космосе оказывается количество энергии, сопоставимое только с количеством энергии Солнца, вырабатываемом за несколько десятков тысяч лет.

В настоящее время ученые строят различные гипотезы о происхождении данных сигналов. Среди прочих - излучение сильно намагниченных в результате взрыва в черных дырах звезд и сигналы параллельных инопланетных цивилизаций.