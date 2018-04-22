Разработана первая в мире интерактивная модель деления человеческой клетки

Лабораторией EMBL была разработана первая в мире 4Д-модель, интерактивно демонстрирующая процесс непрямого деления клетки живого организма - митоз.

В процессе митоза хромосомы между дочерними ядрами распределяются строго в одинаковом количестве, что приводит к регенерации абсолютно идентичных клеток. До настоящего времени ученым у ученых получилось проследить работу лишь одиночных молекул белка. В свою очередь полученная 4D модель (получившая название Mitotic Cell Atlas) позволяет увидеть работу целых комбинаций белков, что отражает взаимосвязь различных групп протеинов и позволяет увидеть общий процесс деления живых клеток.

Исследование происходило на специальных клетках, которые используются для изучения злокачественных опухолевых образований. Ученые определили около 30 специально помеченных белков, что позволило им увидеть, как же работают протеины в разные временные рамки. Полученные данные перевели в компьютерную модель. В дальнейшем ее планируется использовать для изучения различных клеточных процессов, включая и смерть клеток. Ученым удасться обнаружить моменты, в которые одна клетка начинает выполнять несколько задач, вызывая общий сбой, а затем и развитие различных болезней.

Сегодня стало известно, что в скором времени на Урале, на базе Государственного аграрного института, откроется современная лаборатория молекулярной биологии и генетики. В рамках нее планируется проведение наиболее современных исследований и опытов, а также подготовка специалистов современных методов биотехнологий.