Ученые выявили еще одну опасность соли

Ученые из технического университета Мюнхена определили, что отложения поваренной соли в человеческом организме способствует стремительному развития различных аллергических реакций.

Ученые произвели анализ кожи у людей, для кожи которых свойственен атопический дерматит, из-за которого на коже у людей, страдающих этим хроническим заболеванием, часто появляется аллергическая реакция на самые разные раздражители. Выяснилось, что у людей, которые обладают атопическим дерматитом, на коже уровень натрия оказался в 30 раз выше.

Исследователи из немецкого университета определили, что хлорид натрия вынуждает Th2-клетки производить высокое количество белков интерлейкина-4 и интерлейкина-13. Все эти явления в комплексе приводят к тому, что происходит воспаление кожи, особенно у людей страдающих атопическим дерматитом.

Клетки Th-2 является субпопуляцией хелперных T-клеток CD4+. В тот момент, когда T-клетка, которая ранее не контактировала с антигеном, активируется B-лимфоцитами, и тогда эта клетка превращается в Th2, затем происходит процесс появляется в большом количестве антител и цитокинов, которые участвуют в воспалительных реакциях. Выявлено, что большое количество соли, заметно увеличивает скорость трансформации T-клеток в Th2.