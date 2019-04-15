На спутнике Юпитера были обнаружены залежи поваренной соли

Выяснилось, что на поверхности спутника Юпитера находится обычная пищевая соль.

Открытие ученых доказывает, что наличие на спутнике Юпитера соли говорит о химической близости к нашей планете. Поэтому совершенно логично предположить, что в океане Европы вполне может присутствовать аналогичная нашей биологическая жизнь. Сотрудники Лабаратории реактивного движения NASA заявили, что в недрах спутника Юпитера проходят активные процессы, связанные с образованием ледяной оболочки вокруг воды. Происхождение соли на поверхности Европы исследователи объясняют наличием в воде спутника хлорида натрия. Ученые заметили, что хлорид натрия по невыясненным пока причинам имеет желтый цвет. Исследования показывают, что появление на спутнике Юпитера залежей поваренной соли может говорить о том, что недра спутника планеты вполне могут оказаться «живыми». В ходе исследований Кевин Хэнд из Лабаратории реактивного движения установил, что в рамках эксперимента обнаружилось изменение цвета хлорида натрия. Именно желтый цвет, полученный в ходе эксперимента, натолкнул исследователя на мысль о схожести Земли и спутника Юпитера Европы.