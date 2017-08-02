Победа над ВИЧ не за горами: ученые готовят эффективную вакцину

Ученые сделали новое открытие, приблизившее их к скорой победе над вирусом иммунодефицита. Как стало известно, организм самих зараженных ВИЧ может вырабатывать специальные антитела, которые помогают бороться с вирусом.

Исследователи из Цюриха установили, что организмы около одного процента ВИЧ-инфицированных вырабатывают специальные тела, которые можно использовать при создании вакцины. В настоящее время ученые определяют те факторы и условия, при которых данные тела вырабатываются, для того, чтобы появилась возможность вызвать их искусственно, после ввода вакцины.

В ходе исследований была проанализирована кровь более 4,5 тыс ВИЧ-инфицированных. В ходе анализа выяснилось, что примерно в 300 случаях в крови обнаружены активные тела, которые вызывают нейтрализующий вирус эффект. Таким образом, уже можно говорить о том, что в скором будущем учеными будет разработан специальный иммуноген, который сможет бороться с вирусом иммунодефицита.

На настоящий момент ВИЧ всё еще остается неизлечимым. Основная проблема в борьбе с данным вирусом в том, что он способен быстро изменять свой генетический состав, что усложняет подбор вакцины для борьбы с ним.

Не так давно американские ученые заявили о том, что в ближайшее время может возникнуть новая эпидемия ВИЧ. По их мнению это связано с недостаточным финансированием исследований, а также с некачественным лечением уже инфицированных людей.