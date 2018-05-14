«Луч-смерти» приближается к Земле

По мнению астрономов, приближающийся к планете сильнейший поток неисследованной энергии может привести к апокалипсису на Земле. Сообщается, что его энергии может хватить на гораздо более крупные объекты.

Поток был замечен учеными одного из американских Университетов. В настоящее время он находится достаточно далеко от нашей планеты, поэтому полной информацией о его природе, а также траектории движения ученые не обладают. Изучением этих вопросов они планируют заняться как только энергетический луч приблизится ближе к Млечному пути. Но уже сейчас есть информация о том, что он состоит из электромагнитных, радио- и гравитационных волн. Также он включает соединения гамма- и рентгеновских излучений. Такой «состав» может привести к незамедлительной гибели всего живого на Земле, т.к. его полной мощности хватит на космические планеты гораздо масштабнее нашей планеты.

Ранее ученые Принстона установили, что в скором времени Земля может столкнуться с планетой Нибиру, которая проходит мимо нашей планеты один раз в несколько тысяч лет. Как отмечают ученые, уже сейчас гравитация этой планеты влияет на Землю, вызывая масштабные природные катаклизмы и разрушения. По одной из версий, именно эта планета превратила Марс в пустыню льда с отсутствующей атмосферой и жидкой водой.