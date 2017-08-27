Астрономы : планета Вулкан из «Стартрека» действительно существует

Открытая учеными планета находится в системе той же звезды, что и ее экранный «двойник», и имеет характеристики, схожие с описанными в «Стартреке».

Астрономы из университета Флориды обнаружили суперземлю в созвездии Эридана в звездной системе HD 26965. Расстояние от этой экзопланеты до Земли составляет всего 16 световых лет, что делает ее одной из самых приближенных к нашей планете. Размер суперземли вдвое превышает земной, а полный оборот вокруг своего светила она совершает за 42 дня. Но главное, найденная планета находится в самом центре так называемой зоны обитаемости – части звездной системы, на планетах которой возможно обнаружение воды и которые гипотетически пригодны для развития жизни.

Что касается звезды HD 26965, то она во многом схожа с нашим Солнцем, говорят астрономы. Она имеет примерно такой же возраст и цикл активности, и лишь немного уступает Солнцу по температуре и яркости. Именно эта звезда имеет второе название, 40 Эридана А. И это как раз та звезда, по орбите которой вращается Вулкан – родина одного из главных героев «Стратрека» Спока.