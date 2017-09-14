Затонувший корабль Джеймса Кука обнаружили археологи

Обломки корабля Endeavour, принадлежавшего британскому капитану Джеймсу Куку, обнаружила группа морских археологов из Австралии.

Обломки обнаружили недалеко от острова Род-Айленд, примерно 20 тысячах километров от берега Великобритании. Все подробности экспедиции обещают опубликовать в начале 2019 года, после составления полной 3д-модели места кораблекрушения. Корабль был построен из древесины дуба и и сосны, поэтому пока нет понимания, в каком состоянии обломки могут находиться после практически двухсот лет нахождения на морском дне.

Также сообщается, что австралийским ученым придется получить специальное разрешение от правительства штата для перевозки обломков корабля в Австралию. Однако, ученые надеятся, что им удасться выставить некоторые фрагменты судна на выставке музея, посвященной 250-летию прибытия Кука в Австралию, в 2020 году.

Как известно, после кругосветного путешествия Кука и его знаменитых экспедиций к Австралии и Новой Зеландии, корабль был «переоборудован» в транспортный. Его использовали как плавучую тюрьму в период борьбы за независимость. На ней перевозили восставших, кто противился подчинению «короне» Великобритании. После вмешательства в борьбу Франции и Америки, Endeavour и еще несколько подобных кораблей были затоплены недалеко от Род-Айленда.