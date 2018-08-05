Новый череп для собаки на 3d-принтере напечатали ветеринары

После удаления вместе со злокачественной опухолью части черепа собаки, врачи распечатали недостающий фрагмент на 3d-принтере и успешно вживили в ее голову.

У таксы Патчес, которой в настоящее время 9 лет, начала стремительно развиваться опухоль мозга: за несколько недель она достигла размера мандарина и начала поражать клетки черепа. Было необходимо срочное оперативное вмешательство, но тогда пришлось бы удалять значительную часть черепа (около семидесяти процентов).

Ветеринары нашли выход - на основе данных томографии головы собаки, они смоделировали протез, заменяющий удаленную часть черепа и распечатали его на 3д-принтере. Полученный титановый фрагмент после удаления опухоли вживили в голову Патчес. Сейчас о проведенной операции напоминает только шрам и изогнутое ухо, а уже через полчаса после пробуждения такса гуляла на улице.

Операция длилась около четырех часов и проводилась группой ветеринаров-онкологов из ветеринарного колледжа и университета Канады.

Это не единственный случай, когда 3d-печать спасла животному жизнь. В настоящее время достаточно активно, с помощью трехмерных принтеров, изготавливаются протезы и импланты для животных. Например, хвост крокодила, который он потерял в схватке с другим хищником около десяти лет назад, заменили протезом, который позволяет животному плавать и передвигаться как раньше. А один американский школьник заменил утке потерянную лапку. Конструкция совершенствовалась около тридцати раз, но в итоге вернула птице возможность самостоятельно двигаться.