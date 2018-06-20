Ученые из Владивостока разработали новый супер-бетон для строительства аэродромов

Авторы разработки уже получили патент на свое изобретение. По их словам, новый бетон намного превышает по прочности существующие материалы, лучше выдерживает сжатие и имеет повышенную ударную выносливость. Все это позволяет строить более надежные и безопасные взлетно-посадочные полосы на аэродромах страны.

Как рассказал один из разработчиков суперматериала, доцент учебного военного центра Дальневосточного федерального университета Роман Федюк, новый бетон имеет и другие важные преимущества. Например, с ним можно работать на морозе. Кроме того, он лучше известных материалов по экологическим показателям, а также более экономичен в производстве.

В вузе отмечают, что учебный военный центр успешно разрабатывает и другие материалы, которые позволят возводить качественные гидротехнические и защитные сооружения, а также вести строительство в Арктике.