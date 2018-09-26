Снимок кометы Джакобини-Циннера ученых ДВФУ - раскроет тайну Солнечной системы

Группа российских ученых из ДВФУ во Владивостоке получила уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера. Соединив 20 последовательных кадров в единую фотографию, астрофизики получили четкий «профиль» небесного тела. Это позволит перейти к новому этапу в изучении свойств космической пыли и поможет разобраться в эволюции Солнечной системы.

По словам руководителя группы космических исследований Школы естественных наук ДВФУ Евгения Зубко, снимок уникален углом наблюдения за кометой, которая расположена боком к наблюдателям. Это даёт возможность измерить расстояние, на которое космическая пыль отходит от хвоста небесного тела. «Мы можем определить с большой точностью скорость выброса пылевых частиц и эффект, который оказывает на их последующее движение давление солнечного излучения» - рассказал ученый.

Комета 21Р/Джакобини-Циннера приближается к Земле 1 раз в 6,5 лет. Метеорный поток – Дракониды, образующийся из её хвоста, смогут наблюдать жители России в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. Отсутствие Луны на небе позволит увидеть звездопад не вооружённым глазом.

Британский астролог Род Ченг утверждает, что цвет хвоста кометы Джакобини-Циннера может повлиять на судьбу жителей Земли. Например, красный хвост укажет на увеличение преступности в мире, а серый – на политическое обострение и кризис в ресурсах.