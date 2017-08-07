В Москву прилетят небесные Дракониды

Самый яркий осенний звездопад можно будет увидеть в небе над столицей в ночь на 9 октября.

Астрономы говорят, что в эту ночь можно будет загадать множество желаний, ведь за час можно будет увидеть до 15 «падающих звезд». Метеоры будут преимущественно красными и желтыми, и при этом очень яркими. Этим Дракониды выгодно отличаются от Персеид и других небесных дождей, так как при входе в земную атмосферу метеоры потока будут иметь относительно маленькую скорость – около 20 км/ч.

Видимый источник звездопада, созвездие Дракона, будет находиться в северо-западной части небосвода. Начинать наблюдения лучше всего с полуночи. Кроме того, астрономы говорят, что Луна в этом году не помешает наблюдать за Драконидами – она будет находиться в фазе новолуния. Так что при условии, что небо не затянут тучи, все желающие смогут насладиться чудесным небесным шоу.

Дракониды считаются самым непредсказуемым из известных людям метеоритных потоков. Его составляют частички кометы Джакобини – Циннера, которые продолжают двигаться по ее орбите.