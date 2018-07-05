Угри на лице связали с наличием с психических отклонений

Статистика показала, что угревая сыпь на лице может привести к серьезным отклонениям психики человека, таким как стресс и затяжная депрессия.

Исследования проводились с помощью анкетированного опроса около трехсот человек в возрасте от 18 до 50 лет, у которых наблюдались признаки акне. Вопросы включали в себя данные о времени появления угревой сыпи, ее интенсивности, а также о том, чувствуют ли они какое-либо давление на себе со стороны общества, связанной с наличием у них данных симптомов. В результате учеными установлено, что те респонденты, кто сообщал о неком давлении окружения, сообщали о более серьезных симптомах депресии: случаи бессонницы, частое проявление простуды, мигрени, апатия. При этом, у женщин данные симптомы проявлялись значительно чаще.

«Таким образом можно говорить о прямом влиянии общественного мнения на качество жизни и физическое состояние людей», - комментирует полученные результаты доктор Айслинг О’Доннел (Ирландия).

Не так давно ученые доказали, что качество принимаемой пищи также прямым образом влияет на психологическое состояние человека. Например, исключение из еды фастфуда может снизить риск появления депрессии у человека не хуже популярных медикаментозных антидепрессантов.