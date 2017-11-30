Британские ученые опровергли первенство собачьего интеллекта

По мнению нейрофизиологов, утверждение о высоком интеллекте верных спутников человека имеет под собой не столько научную, сколько эмоциональную основу, в силу которой оно сильно преувеличено.

Специалисты из университета Эксестера (Великобритания) решили выяснить, насколько сопоставим уровень интеллекта собак и других представителей млекопитающих и приматов, пишет журнал Learning & Behavior. Для сравнения они взяли результаты более 300 исследований, объектом которых были интеллектуальные способности разных животных. В результате выяснилось, что несложные головоломки и навыки отлично осваивали волки и еноты. А дельфины и шимпанзе значительно превзошли собачьи результаты в тестах. Ученые пришли к выводу, что в оценке умственных способностей собак огромную роль играет привязанность человека к этим животным. Хотя и недооценивать собачий ум тоже нельзя. К примеру, в Венгрии ранее провели исследование, которое показало, что собаки способны различать не только команды, но и множество других слов, помогающих понять речь хозяина. Кроме того, они четко улавливают интонации «своего» человека и определяют его настроение.